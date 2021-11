Sin la via dal Scanvetg a Langwies hai dà sonda da mezdi in accident cun in auto. Il manischunz da 71 onns e sia cunautista èn sa blessads. In team d'ambulanza ha tgirà els al lieu e silsuenter ha la Rega sgulà els en l'ospital a Cuira. Vi da l'auto hai dà in donn total, ha communitgà la Polizia chantunala.

Cun l'auto eran els da viadi en direcziun Arosa. En ina curva è l'auto vegnì sur l'ur da la via or e cupitgà 100 meters d'ina spunda giuadora. Las duas persunas en l'auto han dentant pudì bandunar sez quel e cun agid da terzs èn els puspè vegnids fin tar la via. Per ch'ils pumpiers possian puspè trair l'auto da la spunda siadora cun in turn, è la via dal Scanvetg, tranter Langwies ed Arosa stada serrada durant radund in'ura.