En cuschina tar Andreas Caminada

Oz, 11:44

Ursin Lechmann

Cun sias tratgas persvada e fa el surstar tant critichers da gastronomia sco era giasts e cuschiniers. Mangiar ina giada tar Andreas Caminada a Farschno è per gourmets in siemi u in giavisch. In che custa dentant.