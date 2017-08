Flurin Sarott ha lavurà blers onns sco manader da la partiziun da controlla da l'ovra atomara a Leibstadt - uss è el cun in pe en pensiun. Cun l'auter maina el oz la reportra Sabrina Bundi tras l'ovra atomara - almain tras quai ch'è avert per visitaders betg spezialisads.

La visita en l'ovra atomara da Leibstadt cumenza cun passar tras la controlla da segirtad. E quella è minimum uschè severa sco quella a l'aeroport. Passar pon ins be cun in «ticket», cun in permis. Lura è quai dad ir sco emprim tras in detectur da metal, sco secund tras in detectur che mesira la contaminaziun entras radioactivitad. Ed er ils autos e camiuns che lessan entrar en il areal vegnan controllads da sura e da sut avant che las portas massivas s'avran. Segirtad è era il metier da Flurin Sarott. El ha lavurà passa 20 onns en l'ovra atomara a Leibstadt, blers da quels ha el manà la partiziun da controlla. En sia funcziun è el stà responsabel per la protecziun da umans ed ambient envers radiaziun, dentant er per la segirezza sin l'areal. Il pli savens dat quai numnadamain, sco el di, accidents sco en mintga auter manaschi er, per exempel insatgi che cupitga.

Lavur da auta segirezza

En la zona da coc, nua ch'il reactur sa chatta, pon ins be ir cun in permis spezial. Mintga lavurant sto midar vestgadira enfin sin las soccas e las chautschas sut avant ch'el va a lavurar e porta cun el in apparat che mesira la radioactivitad. La cupla alva sur il reactur nua che pass 62 000 bastuns nuclears sa nodan è 1,5 meters grossa ed or da betun da fier. Ella è er grossa avunda per exempel, sche in aviun avess da curdar ins ella. Ils lavurants en la centrala da controlla ston sa scolar enfin 8 onns e 10 onns per pudair surprender tut la responsabladad.

Insaquantas cifras

L'ovra atomara a Leibstadt tranter Koblenz e Laufenburg è la pli giuvna ovra atomara da la Svizra: Ella è ida l'onn 1985 vid la rait. Per di producescha l'ovra sin 24 hectaras circa 29 milliuns uras kilowatt quai che corrispunda a circa in sesavel da quai che la Svizra dovra. En l'ovra lavuran radund 550 lavurantas e lavurants. La tur da sfradentar ch'è bain vesibla è 144 meters auta ed ha in diameter da bun 120 meters.