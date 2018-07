Vittorino Mazzoni e creschi si a Buseno. Suenter la scola è ì a Locarno per far l'emprendissadi tar la posta a Locarno. Suenter, cun bun 20 onns è turna a Buseno sco collavuratur da la posta. Restà è Vittorino fin tar la pensiun il 2016.

Legenda: Vittorino avant la posta da Buseno. Gian-Marco Maissen / RTR

In biro da posta sin rodas

Il 1993 han ins era tar la posta en Val Calanca stuì spargnar ed uschia han ins decidì enstagl dad ina posta en mintga vitg introducir ina biro da posta mobil. Vul dir in bus che ha installà in biro da posta per far las medemas chaussas sco en in biro da posta usità. Quel visitava lura mintga vitg, tenor in urari, duas giadas al di. Ina giada la damaun ed ina giada al suenter mezdi. Vittorino era quel che ha guida al biro da posta sin rodas fin tar il davos di. Cun sia pensiun han ins terminà il project da la posta sin rodas e puspè installà ina posta Buseno per l'entira val.

