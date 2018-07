Il bus per far emissiun è parcà avant il hotel Stampa a Casaccia.

Durant la stad scuvra RTR lieus pli nunenconuschents en il Grischun. Quest'emna Casaccia en Val Bregaglia.

Casaccia in vitg da transit

Casaccia è ina vischnanca tipica da transit. Las chasas dretg e sanester da la via chantunala èn chasas che mussan dentant l'impurtanza d'ina giada da la vischnanca al pe dal pass dal Malögia e dal Set. Quels temps èn «tempi passati». Viturins sa ferman schon ina pezza betg pli. Per paina sa ferman ussa viandants che vulan far la via panoramica enfin a Soglio ni che vulessan traversar il pass dal Set enfin a Beiva.

Ils stgars 70 abitants da Casaccia han dus auters privilegis. Els han sco sulets Bregagliots ina vista directa sin il mir da fermada Albigna e la planira è la pli gronda da l'entira val.

Maletg 1 / 8 Legenda: La pli gronda planira da la val Bregaglia è a Casaccia. RTR, Tona Poltera Maletg 2 / 8 Legenda: Il mir dal lai da fermada Albigna è da vesair unicamain davent da Casaccia. RTR, Tona Poltera Maletg 3 / 8 Legenda: Imposant: il mir dal lai da fermada Albigna. RTR, Tona Poltera Maletg 4 / 8 Legenda: Casaccia cun la baselgia refurmada e la via chantunala. RTR, Tona Poltera Maletg 5 / 8 Legenda: Grondas chasas èn tipic per Casaccia. RTR, Tona Poltera Maletg 6 / 8 Legenda: Giassa da Casaccia. RTR, Tona Poltera Maletg 7 / 8 Legenda: In lieu impurtant per far excursiuns. RTR, Tona Poltera Maletg 8 / 8 Legenda: Casaccia, ina fracziun da la vischnanca Bregaglia. RTR, Tona Poltera

Da fusiuns e fusiuns

Casaccia ha fusiunà il 1971 cun Vicosoprano ed il 2010 è la fusiun da Bregaglia stà il proxim pass. Ussa è Casaccia ina da las tschintg fracziuns da la vischnanca Bregaglia.

RR actualitad 12:00