La vita en il vitg a l'entschatta da la Val Calanca è plitost quieta e modesta. 92 abitants, dapertut gruppas da chasas ed il lai artifizial. La gronda part dal traffic passa sper il vitg vi e la glieud en viadi vesa mo da dalunsch la baselgia e las bellas chasas tradiziunalas.

Roveredo sco punct d'orientaziun

Buseno enconuschan probablamain mo ils paucs. Da Cuira ora van ins sur il San Bernardino fin a Roveredo e da là lura en per la Val Calanca. Gist a l'entschatta da la Val è lura Buseno. E per tut quels ch'han gia pensà vi dad in gieu da pleds cun «Busen» – Buseno aveva propi num fin il 1943 Busen. Il num dal vitg gualser vegn pervi da quai intunà er oz anc da maniera tudestga. Pia Buseno cun in «U» lung e betg sco usità en il talian cun in lung «E».

RR actualitad 12:10