Casaccia, l'emprima vischnanca da la Val Bregaglia vegnint dal pass dal Malögia è ussa in lieu da transit. Ils camiuns ed ils turist passan tras vischnanca sin via direcziun sid. Avant passa 100 onns era quai dentant auter.

In lieu impurtant per far excursiuns.

Casaccia è ina vischnanca tipica da transit. Las chasas dretg e sanester da la via chantunala èn chasas che mussan dentant l'impurtanza d'ina giada da la vischnanca al pe dal pass dal Malögia e dal Set. Quels temps èn «tempi passati». Viturins sa ferman schon ina pezza betg pli. Per paina sa ferman ussa viandants che vulan far la via panoramica enfin a Soglio ni che vulessan traversar il pass dal Set enfin a Beiva.

Ils stgars 70 abitants da Casaccia han dus auters privilegis. Els han sco sulets Bregagliots ina vista directa sin il mir da fermada Albigna e la planira è la pli gronda da l'entira val.

Da fusiuns e fusiuns

Casaccia ha fusiunà il 1971 cun Vicosoprano ed il 2010 è la fusiun da Bregaglia stà il proxim pass. Ussa è Casaccia ina da las tschintg fracziuns da la vischnanca Bregaglia.

RR actualitad 12:00