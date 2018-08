Aladin e Mulan - ils dus chamels - nov lamas e 34 yaks tutgan ad Angelika ed Erwin Bandli. Emprendì han els atgnamain autras clamadas e fan pir dapi 18 onns il pur. Cura ch'els sajan sa decidì d' avair famiglia, hajan els lura surprendì il puresser dals geniturs dad Erwin, declera Angelika Bandli. «Avant essan nus viagiads enturn durant 20 onns en l'entir mund. Sche nus ans domiciliain a Stussavgia, lura prendain nus simplamain il mund tar nus a chasa, avain nus pensà.» Quai saja il motiv perquai ch' els tegnian plitost animals exotics.

Turas da viandar cun lamas

Dasper far il pur porschan ils Bandlis era turas da viandar cun lamas. «Nossa finamira è da laschar sentir il giast il silenzi da quest lieu e la ruassaivladad dals animals», di Angelika Bandli. Maximalmain sis giasts fan part d'in trekking e mintgin survegn in lama. «I va perquai che nus vulain mussar co ins communitgescha cun in animal, sch'ins na po betg duvrar pleds.» Cun sellas spezialas portan ils lamas la bagascha dals viandants. Pernottà vegn en ina jurta.

Chamels aman l' enviern

Chamels a Stussavgia – ins pudess crair ch'els pateschian dal fraid durant l'enviern. Tenor Angelika Bandli ston ins dentant differenziar: «Ils chamels cun dus bots vegnan or dal desert fraid e tals cun in bot dal desert chaud.» Lur chamels sajan da quels cun dus bots che sa sentian bain l' enviern a Stussavgia. La stad dentant hajan els era chaud e sujan.

Grugnar enstagl da migiar

Vi dals yaks hajan tschels purs dalla Stussavgia stuvì s' endisar l'entschatta. Els na migian numnadamain betg sco vatgas, mabain grugnan. «In u l'auter pur ha detg che quai na saja betg uschè bel», raquinta Angelika Bandli e ri. Uss dentant paran lamas, yaks e chamels d'esser ina part dal vitg. Dals vischins na guarda nagin pli curius, cura ch' ils Bandlis passan cun chamels.

