Il president communal da Flerden è atgnamain da la Turgovia. Si Flerden è el arrivà atgnamain mo per lavurar dus onns. Or da dus onns hai dà bunamain 30 onns.

Daniel Bürgi – president communal

A Flerden haja el chattà in ideal lieu per lavurar e per pigliar sezs a mauns insatge. Sco selvicultur ha el lura cumenzà a realisar atgnas ideas. Ed era en il vitg saja el spert stad integrà. Suenter bunamain 20 onns – l'onn 2011 – è el lura vegnì elegì sco president communal. «Els tschertgavan insatgi che vuleva surprender quel job. Jau aveva schon gì bler contact cun autras vischnancas, lura hai jau ditg da gea».

Legenda: Daniel Bürgi: Oriund da la Turgovia, uss President communal da Flerden. RTR, Flurin Clalüna

