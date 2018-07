Dad adina puspè charrar sin la medema ruta, na chattia el betg lungurus, declera Christian Buchli. «U ch'igl è sa midà insatge vi dal tschancun u ch'ins vesa insatgi che discurra in zic cun ins. Durant la stad entaupan ins er ina bleras differentas persunas.»

In manischunz d'auto da posta saja durant la stad betg mo manischunz, ma er in zic guid da turists, declera Buchli. Oravant tut ils turists dal di dumondian ina massa. D'adina pudair guardar sin la cuntrada da la Stussavgia durant lavurar ed era ch' il viadi da lavur na saja betg lungs – quai sajan duas chaussas ch' el apprezieschia vi da sia lavur.

Il viadi tranter Stussavgia e Versomi cuzza enturn 40 minutas. La via è stretga ed i ha bleras stortas. I saja bain in tschancun pretensius, conceda Christian Buchli. Cura ch'el haja cumenzà dad ir cun auto da posta vesevi dentant anc ora auter, sa regorda el. «Davent da Versomi enfin Stussavgia era l'entira via anc ina via natirala. Nus n'enconuschevan anc betg propi l'asfalt», di el e ri.

Ch'i saja pli grev d'ir cun auto da posta en la regiun Stussavgia ch'en autras regiuns na crai Christian Buchli betg. «Qua avain nus persuenter in zic pli pauc hectica che forsa al San Bernardino u sin il tschancun tranter Flem e Cuira», constatescha el.

