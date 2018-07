«Quels da Casaccia van meglier cun skis che tschels da la val» manegia Pietro Rezzoli. L'unic runal ni apunta l'unic «Schkilift» da la val hajan quels da Casaccia. Il runal Sur Cresta saja ideal per uffants e famiglias raquinta Rezzoli ch'è ditg stà president dal runal e che guarda ussa da la segirezza. In emploià fix tranter Nadal e mez mars e blers voluntaris mantegnan la purschida turistica. In grond gudogn na fetschia ins dentant betg. Vegnivan avant onns anc blers talians da Chiavenna per emprender dad ir cun skis, mancan però ussa quels. La concurrenza da Madesimo en Val Chiavenna, nua che giuvens enfin 16 onns possian ir gratuit cun skis saja memia gronda concluda Rezzoli.

