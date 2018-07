La maisa aveva fatg il non da la nona. Ussa, intginas generaziuns pli tard, sesan ils giuvens da cumpagnia a la maisa. Uschia mangia la glieud gentar en chadafieu e betg sco usità en sala da l'ustaria.

Normalmain mangia la gronda part da la glieud en ustaria. Qua a Molina-Buseno è quai dentant in zic auter. Dapi che la «Nonna» n'è betg pli uschè fitta na datti betg pli da mangiar en ustaria. Per la famiglia ed amis datti dentant anc en cuschina ina gronda maisa nua ch'ins po chantar e mangiar ensemen.

Uschia survegnan era quels insatge da mangiar che na san betg cuschinar sez u che n'han betg temp da cuschinar. Uschia er Federica e Nino che mangian gia da pitschen ensi vi da la maisa dal «Trisnonno». Per els è la maisa in lieu d'inscunter ed era in lieu central da lur vita a Buseno.

Il «Trisnonno» ha fatg sez la maisa

Il «Trisnonno» aveva 18 uffants e duvrava perquai blera plazza per mangiar. Pia ha el construì ina gronda maisa. Entant han pliras generaziuns prendì plaz a la maisa che sa lascha prolungar. Ed era l'usit da sa reunir e mangiar communablamain è restà. Uschia mangian mintga di famiglia ed amis dals ustiers en chadafieu gentar.

