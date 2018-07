Flerden sa chatta in quart d'ura viadi cun il bus sur Tusaun. La via maistra passa a l'ur dal vitg vi e va lura en direcziun Glaspass. A Flerden stattan circa 220 abitants, blers dad els èn purs. Dentant abitan qua era in pèr famiglias giuvnas. In punct marcant dal vitg na datti dentant betg. Il highlight è la vista sur la Val Tumleastga.

Maletg 1 / 6 Legenda: La damaun a Flerden. RTR, Flurin Clalüna Maletg 2 / 6 Legenda: Bigl amez il vitg, davosvart il Piz Beverin. RTR; Flurin Clalüna Maletg 3 / 6 Legenda: La via tras il vitg. RTR, Flurin Clalüna Maletg 4 / 6 Legenda: Entrada en ina cligna. RTR, Flurin Clalüna Maletg 5 / 6 Legenda: Il tetg, il lieu preferì d'in giat. RTR, Flurin Clalüna Maletg 6 / 6 Legenda: RTR; Flurin Clalüna

