Philip Lauber è sa decidì da star a Buseno. Per el è la vita simpla e modesta exact quai che plascha ad el qua. Per ils esters para persuenter sia patria savens selvadia u veglia.

Buseno è in vitg idillic, bel ma era selvadi ubain sa durmentà. Philip Lauber abita sez a Buseno e constatescha che ses vitg vegn savens malchapì da visitaders esters. Ils abitants vegnan descrits sco selvadis e reservads. Dentant quai na turnia betg dal tut, manegia Philip Lauber. Il pensar dals indigens saja simplamain in auter che per exempel dad in che vegn da la citad da Turitg. Qua schazegian ins la natira intacta e la vita simpla e modesta. Quai para per auters savens sco ina vita paupra e senza visiuns.

Potenzial betg nizzegia? – Na! Ina decisiun conscienta

Dals esters haja savens num, ch'els na fetschian nagut. Ma el vesa quai auter. Qua na vul ins betg gronds midaments u nizzegiar potenzials pussibels. Ins saja cuntent cun la situaziun actuala e na veglia nagut auter. Quai chapeschian dentant glieud ordaifer la val betg adina. La glieud che sa decidia da viver a Buseno sa decidian per ina vita modesta e simpla. Uschia sco che quai era gia adina qua.

