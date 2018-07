Il «WM-Stübli»

Flerden n'ha nagin restaurant e nagina baita. Els vulevan però tuttina in lieu per mirar ensemen ballape. Perquai han in pèr giuvens avant diesch onns rumì ora ina cligna, ch'è vegnì duvrada sco deposit per aissas. Dapi là datti tar mintga campiunadi mundial ni europeic il «WM-Stübli». Durant ils gieus dals Svizzers saja il local adina plain. Durant ils campiunadi saja quest bunamain il lieu central dal vitg.

Maletg 1 / 4 Legenda: RTR, Flurin Clalüna Maletg 2 / 4 Legenda: Curta pausa: Temp per trair flad e dar aria a la cligna. RTR, Flurin Clalüna Maletg 3 / 4 Legenda: In pèr bandieras ed ina taglia. Equipament da basa per in public viewing. RTR, Flurin Clalüna Maletg 4 / 4 Legenda: RTR, Flurin Clalüna

