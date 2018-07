La pli veglia abitanta da Buseno – anc adina fitta

Enrica Silvanti ria gugent ed è adina pronta per far ina sgnocca. Oriunda è ella da Selma – in vitg in zic pli lunsch viaden en la Val Calanca. L'amur saja la culpa, ch'ella saja uss qua a Buseno, manegia la dunna da 99 onns riend. Cur ch'ella haja vis l'emprima giada la via che manava si per il vitg da Buseno, saja ella schon stada in zic schoccada ed haja pensà: «Tge vitg hai jau qua be tschernì!» Ma la tema saja svelt stada svanida. La glieud a Buseno haja acceptà ella fitg svelt e saja er stada fitg cordiala cun ella.

Legenda: Enrica Silvanti en ses curtin. RTR, Gian-Marco Maissen

Ch'Enrica Silvanti è daventada uschè veglia n'è betg ina gronda surpraisa. En la famiglia Spadin, sco Enrica aveva num avant che maridar, hai dà pliras persunas ch'èn vegnidas uschè veglias, tranter auter era la mamma. Quai saja ina part dal recept da daventar vegl. L'auter punct saja dad adina empruvar dad esser cuntenta e da viver en pasch. Tar Enrica Silvanti para quai d'avair funcziunà.

Philip Lauber: «Ils esters ans malchapeschan savens»

Philip Lauber è sa decidì da star a Buseno. Per el è la vita simpla e modesta exact quai che plascha. Buseno è in vitg idillic, bel ma era selvadi ubain sa durmentà. Philip Lauber constatescha che ses vitg vegn savens malchapì da visitaders esters. Ils abitants vegnan descrits sco selvadis e reservads. Dentant quai na turnia betg dal tut, manegia Philip Lauber. Il pensar dals indigens saja simplamain in auter che per exempel dad in che vegn da la citad da Turitg. Qua schazegian ins la natira intacta e la vita simpla e modesta. Quai para per auters savens sco ina vita paupra e senza visiuns.

Legenda: Philip Lauber sa decidì da viver a Buseno. Gian-Marco Maissen / RTR

Potenzial betg nizzegia? – Na! Ina decisiun conscienta

Dals esters haja savens num, ch'els na fetschian nagut. Ma el vesa quai auter. Qua na vul ins betg gronds midaments u nizzegiar potenzials pussibels. Ins saja cuntent cun la situaziun actuala e na veglia nagut auter. Quai chapeschian dentant glieud ordaifer la val betg adina. La glieud che sa decidia da viver a Buseno sa decidian per ina vita modesta e simpla. Uschia sco che quai era gia adina qua.

Dal Portugal a Buseno

Giuse Pinto è oriund dal Portugal, viva ussa dentant gia dapi 27 onns qua a Buseno. Quai ensemen cun sia famiglia. Era sch'igl è qua pli frestg ch'en sia patria sa senta el bain qua. Era da quella giada han ils da Buseno prendì si fitg bain el.

Legenda: Giuse Pinto en il studio mobil dal Radio Rumantsch. RTR, Gian-Marco Maissen

Mintga duas emnas ina seduta communala

Romolo Giulett è il president communal da Buseno. E quai dapi blers onns. Quai uffizi fa el quasi voluntariamain. Intginas spesas possia el notar. Ma era sch'il vitg saja fitg pitschen dettia ina massa da far cun mantegnair vias e tut l'autra infrastructura.

Postin Vittorino – 45 onns tar la posta a Buseno

Vittorino Mazzoni e creschì si a Buseno. Suenter la scola ha el fatg a Locarno l'emprendissadi tar la posta. Cun bun 20 onns è el turnà a Buseno sco collavuratur da la posta. Restà è Vittorino fin tar la pensiun il 2016.

Il 1993 han ins era tar la posta en Val Calanca stuì spargnar ed uschia han ins decidì d'introducir in biro da posta mobil (in bus cun in biro da posta per far las medemas chaussas sco en in biro da posta usità) enstagl da la posta en mintga vitg. Il bus visitava lura mintga vitg, tenor in urari, duas giadas al di. Vittorino era quel ch'ha guidà il biro da posta sin rodas fin tar il davos di. Cun sia pensiun han ins terminà il project da la posta sin rodas e puspè installà a Buseno in uffizi da posta per l'entira val.

