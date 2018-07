Quels da Casaccia sajan persunas che sa gidian gugent. Saja quai cu Giancarlo Torriani vegnia cun ses chaval da Bivio e Casaccia ubain cura ch'i saja maraton ell'Engiadina. Lura giajan quels da Casaccia er adina a gidar. Insumma sajan els plitost orientads envers l'Engiadina. Er perquai che la fracziun è in zic separada dal rest da la val. .

Jon Bischoff – illustratur da Casaccia

«Jau fatsch ina lavur artisanala» di Jon Bischoff. L'illustratur ins pudess dentant er numnar artist. Quel titel n'ha el dentant betg uschè gugent.

«Dissegnar en val Bregaglia ha ina impurtanza enorma» di Jon Bischoff. El che viva ussa puspè en val e ch'ha fatg la via sco blers er. Bandunar la val per turnar. Sia lavur saja lavur d'artisanadi di il bab da famiglia da 35 onns. Sco artist na sa vesa el betg.

Il Mr. «Schkilift» da Casaccia

Maletg 1 / 5 Legenda: Pietro Rezzoli è il respunbsale da siertad dal runal da Casaccia. RTR, Tona Poltera Maletg 2 / 5 Legenda: Il runal da Casaccia. RTR, Tona Poltera Maletg 3 / 5 Legenda: Il runal Sur Cresta a Casaccia. RTR, Tona Poltera Maletg 4 / 5 Legenda: Pretschs favuraivles per ir cun skis. RTR, Tona Poltera Maletg 5 / 5 Legenda: Er ir cun skis è pussaivel a Casaccia. RTR, Tona Poltera

«Quels da Casaccia van meglier cun skis che tschels da la val» manegia Pietro Rezzoli. L'unic runal ni apunta l'unic «Schkilift» da la val hajan quels da Casaccia. Il runal Sur Cresta saja ideal per uffants e famiglias raquinta Rezzoli ch'è stà 20 onns president dal runal e che guarda ussa da la segirezza. In emploià fix tranter Nadal e mez mars e blers voluntaris mantegnan la purschida turistica. In grond gudogn na fetschia ins dentant betg. Vegnivan avant onns anc blers talians da Chiavenna per emprender dad ir cun skis, mancan però ussa quels. La concurrenza da Madesimo en Val Chiavenna, nua che giuvens enfin 16 onns possian ir gratuit cun skis saja memia gronda concluda Rezzoli.

