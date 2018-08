Ursi Beeli vala tar ils da Peist in zic sco cronista dal vitg. Er perquai ch'ella è gia dapi radund sis onns vid scriver in cudesch da Peist e ses abitants. Ursi Beeli e ses um èn domadus creschids si sin la spunda stipa da Peist. Ella è dentant stada davent per l'emprendissadi e per la lavur. Saja suenter 10 onns dentant puspè turnada en la patria.

Gea, jau sun simplamain da chasa qua. Quai è mia patria.

L'idea per il cudesch è vegnida perquai che Peist sa mida. I n'haja nagina scola pli, nagina posta, sulet la stizun dal vitg e las duas ustarias pitschnas dettia quai anc. Sper quai morian ils vegls ed ils giuvens giajan davent. Perquai vul ella mussar cun il cudesch il Peist dad oz. In Peist cun abitants fitg «urchigs» e fitg lavurus, dentant er fitg averts per nov. Ils abitants da Peist hajan prendì si glieud da la Bassa ch'è vegnida per star en il pitschen vitget da muntogna.

Peist viva

Er sche posta e scola èn davent. Peist saja anc fitg viv. I dettia differentas uniuns, sco per exempel quella da tiradurs, l'uniun da cura e traffic, il chor maschadà u er la gruppa da gimnastica. Quellas uniuns s'engaschian per il vitg e per ses abitants, uschia Ursi Beeli. I dettia adina puspè festas e blers inscunters e precis quai vul Ursi Beeli mussar e descriver en ses cudesch che duai lura cumparair l'atun.

RR actualitad 12:00