Ueli Thöny - l'um ch'enconuscha il vitg sco strusch in auter

L'um da 67 onns viva dapi il 1980 a Putz. Suenter ch'el è naschì en il vitget, è el stà davent per in lung temp. L'anteriur scolast giauda uss sia pensiun a Putz. Quai ensemen cun sia dunna.

Plinavant dattan Ueli Thöny e sia dunna durant quest'emna alloschi a noss redactur. Els abitan en ina chasa veglia dal 17avel tschientaner.

Paul Nebel - l'um dal lotto

Legenda: Paul Nebel giauda sia vita da pensiun a Putz. RTR, GIAN CARLO CANDINAS

Dapi bun tschintg onns han intginas persunas dad «Unterputz» ina tradiziun in zic speziala. Els s'inscuntran per emplenir ora las cifras per il lotto da «Euromillions».

L'organisatur da quels inscunters è Paul Nebel, che ha 79 onns. El è creschì si en la Bassa, giauda uss dentant gia dapi blers onns da viver a Putz ensemen cun sia dunna. Tranter ils seniors dal vitg vala el sco il grond expert da la tecnica moderna.

