Hotels u restaurants na datti betg a Peist. Persuenter datti dus Bed & Breakfasts e duas ustariettas: Il «Evis Brunnastübli» e la «Silvanas Bäsabeiz». Las duas ustarias na fan insumma nagina concurrenza in'a l'autra cunquai ch'adina mo ina averta. Quai dentant adina da las 08:30 fin las 11:00 e las 15:30 fin las 18:00. Uschia ston ils da Peist sulettamain tegnair endament tgenina ch'è averta. L'idea da las duas ustarias è da porscher in lieu da sentupada e per baiver il café da las 9 ed il café da las 4.

Anteriur spurtegl da la Posta Svizra

Il «Brunnastübli» ch'Evi Michael maina, è propi mo ina ustaria fitg pitschna. Ella è numnadamain en l'anteriura posta. La sala da spurtegl ha be plaz per duas maisas ed insaquantas sutgas. En il biro davos il spurtegl datti anc ina giada insaquants plazs. Là èn er la maschina da café e las bavrondas. Mintgatant vegnia quai schon in zic stretg, manegia Evi Michael. Ma insaco giaja quai adina. E cura ch'i fa bell'aura, haja quai gea er anc plaz ordadora. Enturn las 9 vegnian mintgamai ils umens, savens ils lavurers dal vitg. Pli tard vegnian er mintgatant insaquantas dunnas per giudair la cumpagnia.

La segunda ustarietta

Lura datti er anc «Silvanas Bäsabeiz» che Silvana Vogler maina. Er quest'ustaria è in zic improvisada. Ella er pli baud in biro ed è er zuppada in zic, grazia a la scua anfl'ins dentant bain la «Bäsabeiz». Qua s'inscuntra savens la medema clientella sco l'avantmezdi, per il café dal suentermezdi. Las duas ustieras han fatg giu tgi che ha cura avert. Uschia ch'adina ina ustaria è averta per ils giasts.

Sch'ina dad ellas haja vacanzas, uschia Silvana Vogler, lura haja simplamain tschella avert mintgadi, quai giaja fitg bain. Da concurrenza na vulan omaduas ustieras perquai savair nagut. I sa tractia plitost ina collavuraziun.

