La ruina Castels – il star dal vitg

Cunquai ch'i na dat a Putz nagina stizun e dapi intgins onns era nagina ustaria, saja la ruina Castels vegnida in zic il lieu da sentupada per ils abitants da Putz, raquinta Ueli Thöny. El è scolast pensiunà ed abità gia dapi il 1980 en il vitget en Partenz. E la ruina enconuscha strusch insatgi uschè bain sco el. El discurra gugent da l'istorgia dal star dal vitg.

La ruina Castels è schon in zic noss lieu da scuntrada a Putz.

Ueli Thöny è dentant era losch che la ruina vegn anc oz magari duvrada per eveniments. Per concerts, per teaters e da glindesdi da Pasca èsi tradiziun ch'il «Eierputscha» ha lieu. In gieu nua ch'i vegn guardà tgi che ha il pli ferm ov da Pasca.

RR actualitad 12:00