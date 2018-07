L'entschatta dal vitg da Zorten stat in furn. Quel vegn anc duvrà oz per far pauns - ma betg pli uschè savens sco pli baud.

Erna Schneider ha gia emprendì da matta co far paun.

La pura da Lain Irene Parpan fa regularmain paun en il furn tradiziunal ch'è en il vitg da Zorten. Quai paun venda ella a butias e hotels da la regiun. Dentant er gruppas e classas pon vegnir a far paun sin moda e maniera tradiziunala. Emprendì da far paun en il furn ha ella d'Erna Schneider. Ella è naschida e creschida si a Zorten ed ha gia emprendì da matta co far paun. Uss dat ella vinavant la savida a tut tgi che ha interess d'emprender quai. Plinavant è Erna Schneider en suprastanza da la societad che mantegn il furn.

Pli baud in furn per tut il vitg

Dal vitg saja strusch anc insatgi che giaja a far paun el furn da Zorten, di Erna Schneider. Il stgaudar en, avair la dretg temperatura, far la pasta e tut saja ina gronda lavur. Pli baud gievan las dunnas dal vitg schon anc a far paun en il furn da Zorten. Ma lura eran las famiglias er pli grondas cun 6-7 uffants. Uschia che las mammas faschevan gist paun per duas emnas u in'entir mais.

