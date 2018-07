Enrica Silvanti ria gugent ed è adina pronta per far ina sgnocca. Oriunda è Enrica da Selma – in vitg in zic pli lunsch en per la Val Calanca. L'amur saja la culpa, ch'ella saja uss qua a Buseno, manegia la dunna da 99 onns riend. Cur ch'ella haja vis l'emprima giada la via che manava si per il vitg da Buseno, saja ella schon stada in zic schoccada ed haja pensà: «Tge vitg hai jau qua be tschernì!» Ma la tema saja svelt stada svanida. La glieud a Buseno haja acceptà ella fitg svelt e saja er stada fitg cordiala cun ella.

Gia la mamma è daventada uschè veglia

Ch'Enrica è daventada uschè veglia n'è betg ina gronda surpraisa. En la famiglia Spadin, sco Enrica aveva num avant che maridar, hai dà pliras persunas ch'èn vegnidas uschè veglias, tranter auter era la mamma. Quai saja ina part dal recept da daventar vegl. L'auter punct saja dad adina empruvar dad esser cuntenta e da viver en pasch. Tar Enrica Silvanti para quai d'avair funcziunà.

Legenda: Enrica Silvanti en ses curtgin. TRT, Gian-Marco Maissen

Fin l'onn passà anc fatg l'iert

Malgrà la vegliadetgna è Enrica anc sauna e frestga. Grazia a la Spitex sa ella anc viver en sia chasa. Fin l'onn passà fascheva ella schizunt anc il curtin. Uss ha ella surdà quella lavur als fegls. Observar co che las verduras creschan, fa Enrica dentant anc adina fitg gugent.

