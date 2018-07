Ils da Zorten giaudan il ruaus e vivan plitost per sasez. Magari laschan els encrescher per la stizun e l'ustaria dal vitg.

Erna Schneider ed Amanda sa discurran magari davant chasa - in lieu da sentupada na datti betg a Zorten.

Cunzunt la quietezza è quai che plascha als da Zorten vi da lur vitg. En il vitg hajan ins la pasch. La gronda part dals abitants èn u pensiunads u ch'els van ordaifer a lavurar. Uschia ch'i marscha pauc u nagut durant il di.

Er uffants hai be pli paucs. A Zorten datti ni stizun ni ustaria - uschia ch'i na dat nagin lieu nua ch'ils indigens s'entaupan e sa discurran. Intgins dad els deploreschan quai. Ins haja mo pauc contact cun ils convischins. Uschia che mintgin vivia in zic per sasez.

