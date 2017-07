«Qua na sun jau anc mai stà»: Brambrüesch

Uschè datiers, ma tuttina anc mai visità. Gist da quests lieus visitan nus questa stad. Oz il culm da chasa dals da Cuira, Brambrüesch.

Malgrà che noss reporter Ursin Lechmann ha abità a Cuira e va gugent siadora, n'è el anc mai stà si Brambrüesch. Ma oz sa mida quai. Nus rapportain dal culm sur Cuira.

Brambrüesch è per ils ins in lieu per ir a viagiar, per ir cun velo, cun skis u cun scarsola. Per auters èsi in lieu da vacanzas. Uschia era per Marcel e Leontina Sac, che passentan gia dapi decennis lur temp liber a Brambrüesch.

RR actualitad 08:00