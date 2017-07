«Qua na sun jau anc mai stà»: Ils mulins da glatsch sur Trin

Ils mulins da glatsch sur l’Alp Mora a Trin n’èn betg mo insatge fitg bel per ils egls. Las rusnas en il grip envidan da dis chauds era da far bogn. Oz visitain nus ils mulins.

Per tgi che abita en Surselva e va gugent a viagiar èn ils mulins da glatsch sur l’Alp Mora bunamain in 'must', in lieu il qual i vala da visitar. Noss reporter Ursin Lechmann fa quai oz e prenda cun vus sin quest viadi.

Laschar ir audio «Bunura: Avant la partenza davent da l'Alp Mora vers ils mulins da glatsch». Avrir audio «Bunura: Avant la partenza davent da l'Alp Mora vers ils mulins da glatsch» en player extern. Audio 1 Bunura: Avant la partenza davent da l'Alp Mora vers ils mulins da glatsch 4:17 min da Actualitad dals 18.07.2017

2 Mezdi: Ursin Lechmann tar ils mulins da glatsch sur Trin 4:29 min da Actualitad dals 18.07.2017

3 Mezdi: La guida Maja Stiefenhofer davart ils mulins da glatsch sur Trin 4:45 min da Actualitad dals 18.07.2017

Per arrivar tar ils mulins da glatsch datti differentas pussibilitads. Ina via cumenza a Bargis sur Fidaz. L’autra maina davent da Trin sin l’Alp Mora e davent da là enfin ils mulins. Questas duas laschan era sa cumbinar. Davent da Bargis maina la via a pe siadora. Davent da Trin pon ins ir a pe ni cun auto. Sch’ins vul ir cun auto ston ins cumprar tar la chanzlia communala ina lubientscha da charrar. Van ins cun igl auto enfin l’Alp Mora, restan sulet rodund 30 minutas viadi a pe.

Dependent da naiv ed urizis

Actualmain èn las foras, ils mulins bain emplenids cun aua. Quella na curra dentant betg. Tenor Maja Stiefenhofer che maina sco guida era turists tar ils mulins da glatsch è quai fitg dependent da la naiv e d'urizis. L'enviern passà haja quai dà be pauca naiv ed uschia na sajan er il mulins betg stads emplenids bain la primavaira. Entant èn els bain emplenids ma tenor Maja Stiefenhofer n'ha quai betg da memia aua. E perquai che l'aua stat en ils mulins l'entira stad sa stgauda quella er uschia ch'igl è pussaivel da far in bogn lien.

Ursin en il mulin da glatscher 0:20 min, Actualitad video dals 18.7.2017

