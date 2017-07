«Qua na sun jau anc mai stà»: La banca sin 2'760 meters sur mar

Sisum il pass dal Stelvio datti ina filiala da banca – il collavuratur Dante Alessi po accumplir tut ils giavischs sco en mintga autra filiala era.

La banca sisum il Stelvio 1:08 min, dals 24.7.2017

Igl è ina surpraisa: Sisum il pass dal Stelvio, sin 2'760 meters sur mar, sper hotels e stands da souvenirs, datti ina banca. Betg mo in bancomat, na: ina filiala da la Banca popolare di Sondrio. Ina filiala cun spurtegl, averta durant trais dis l'emna. Dante Alessi lavura dapi ils onns 80 en questa filiala. Pli baud hai dà blera lavur. Sin il Stelvio hai numnadamain gronds hotels ed in territori da skis per durant la stad. Durant ils onns 80 eran quels hotels plains durant la stad e la banca pudeva offrir ses servetschs per ils giasts e per ils hoteliers. Quella giada na devi anc betg tut las pussaivladads electronicas per pajar e dapli valutas differentas en Europa.

Ina filiala da prestige

Oz è quai auter: la filiala è oz ina filiala da prestige. La filiala na rendia betg pervia da transacziuns, ma i rendia dad avair questa filiala ha ditg Paolo Lorenzini, il responsabel da PR da la Banca popolare di Sondrio envers RTR. I saja ina onur dad avair la banca la pli auta da tut l'Europa sin il pass dal Stelvio sin 2'760 meters sur mar.

