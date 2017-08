«Qua na sun jau anc mai stada»: Magasin dal Museum Retic

En il Museum Retic a Cuira chatt'ins in'entira massa stgazis. Dentant la gronda part da quels scazis n'è betg da chattar en il museum sez, mabain en ses magasin. Là datti schizunt da vesair ina mumia.

Nossa reportra Prisca Bundi è bain gia stada en il Museum Retic dentant anc mai en il magasin dal museum. Quel na sa chatta betg – sco ins pudess crair – en il tschaler dal museum, mabain en il chastè da Haldenstein.

Passa 100'000 objects - e probabel er in u l'auter stgazi

En possess dal museum sa chattan passa 100'000 objects. E mintgin da quels objects raquinta in zic da l'istorgia grischuna – en il museum hai dentant be in dieschavel da quella collecziun plaz. Il rest è gugent u navidas deponì en la stanza da protecziun da bains culturals a Haldenstein, il magasin dal museum. E là essan nus oz a la tschertga dals stgazis.

