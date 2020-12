L'onn 2020 è cleramain stà sut l'ensainsa dal coronavirus, cun muments serius, trest ma er leghers. Uschia per exempel èn er ils songs da corona d'udir. Natalia Weber e Lukas Quinter che mainan tras l'emissiun raquintan dentant er tge ch'è capità en il mund dals stars, tge prominents ch'han bandunà nus il 2020 e tgi ch'ha fatg ils tweets ils pli divertents. Tut quai vegn enramà cun la parada da hits da l'onn.

Salidar e giavischar in bun nov onn

Audituras ed auditurs han la pussaivladad da salidar e giavischar in bun onn a famiglia, amis e collegas da lavur. Quai grad live en il studio durant l'emissiun, via Instagram ni era via Whatsapp sin la numra 079 200 70 07.