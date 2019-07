#glatschperVus – nus avain pussibilità a noss public in refrestg e purtà in glatsch. Intginas impressiuns da l'acziun en la gallaria.

Sin Facebook ed Instagram ed era via Radio Rumantsch avain dumandà noss public: A tgi regalassas Vus gugent in glatsch? Radund 200 giavischs èn vegnids inoltrads. Grazia fitg!

Nus avain fatg la schelta, fatg in gir tras il chantun e procurà tar in u l'auter per in refrestg.