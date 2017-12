Glischnai bain en l'onn nov!

Il team da RTR giavischa ina bella festa da Silvester e spera che Vus possias cumenzar bain il nov onn.

Propiests 2018 collavuraturs RTR 1:24 min, dals 31.12.2017

Cun il nov onn sa serra in chapitel ed in auter s'avra. Cler, quai è il temp ideal per far propiests. Tge propiest avais Vus fatg per l'onn nov Avais decidì da chalar da fimar? U forsa da far ina dieta?

Vizis datti blers ed exact tants propiests. Nus da RTR As giavischain bler success da cuntanscher Voss propiests!