Sche era ti na sas gia uss betg pli tge cuschinar a chasa, lura avain nus intginas propostas per tai. Oz ina petta flambada: super simpel, super delicious! Atgnamain na datti strusch cunfins per tia creativitad, tge che pertutga las ingredienzas.

Quai è ina proposta per ina petta flambada cun figs e schambun criv.

Quai dovras ti per cuschinar per 2 persunas (2 pastas)

2 pastas per pettas flambadas (sche ti has peda da far sez, googlescha!)

50g crème fraîche

In zic paiver

1 tschagula

100g schambun criv

6 figs

Legenda: Quai dovras ti per la petta flambada. RTR

Uschia fas ti tia petta flambada (temp da cuschinar activ: 20 minutas)

Stgaudar il furn sin 240 grads aria circulanta. Far rusnas pitschnas en la pasta e reparter la crème fraîche. Tagliar la tschagula e reparter sin la petta. Tagliar ils figs en rudellas e reparter ensemen cun il schambun sin la petta. Silsuenter metter la petta en il furn sin l’auzada la pli bassa per 15 minutas.

Tip: enstagl da figs e schambun pos ti era metter autras bunas chaussas sin la petta - tia creativitad n’ha nagins limits!

Legenda: La petta flambada finida. RTR

