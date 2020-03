Quai dovras ti per cuschinar per 2 persunas:

Salata

2.5 dl buglion

100g quinoa

1/2 avocado

150g tomatinas

100g izuns

1 tschadun ieli d’ulivas

1/2 citrona

in zic sal

Crevettas

4 crevettas

1/2 peperoncino

1/2 tschadun ieli d’ulivas

in zic sal

in zic peterschigl

Legenda: Quai dovras ti per la salata da quinoa. RTR

Uschia fas ti tia salata (temp da cuschinar activ: 40 minutas)

Buglir il buglion cun il quinoa e laschar coier per ca. 25 min. Tagliar l’avocado e las tomatinas en tocca pitschna e maschadar cun ils izuns, l’ieli ed il suc e la paletscha dad ina mesa citrona. Salar e metter da la vart.

Tagliar il peperoncino e maschadar cun ieli, sal, peterschigl e las crevettas. Laschar trair intginas minutas. Silsuenter brassar las crevettas.

Prender il quinoa or da la chazzetta, maschadar cun ils legums e metter en ina cuppa. Agiuntar las crevettas e servir.

Legenda: La salata da quinoa cun crevettas finida. RTR

