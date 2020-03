Avais in pastget verd fin e bel u forsa in curtin da crappa u simplamain uschiglioc in lieu (terrassa, tetg euv.) nua che Vus vulessas gugent crear insatge bel ed il medem mument bun per la natira? Lura è nossa concurrenza il gist per Vus.

Durant in di vegn numnadamain la botanicra e biologa Constanze Conradin tar Vus e cusseglia tge ch'ins pudess far bel e bun per la natira or da Voss lieu. Ella po sclerir dumondas sco p. ex:

tge plantas e flurs ch'èn nua indigenas

u er sut tge cundiziuns che quellas creschan il meglier.

U lura er: Tge fa insumma bain a la fauna? Co crear buns spazis da viver p. ex. per insects?

La dunna da Ramosch ama la natira e la biodivesitad è sia gronda passiun. Quai viva ella en ses agen curtin ma er sin las excursiuns botanicas ch'ella porscha ensemen cun ina collega.

Tiers il cussegl da l'experta vegn era anc in bun en la valaur da 200 frs. per ina giardinaria en Vossa vischinanza. Uschia pudais gist metter ils cussegls da l'experta en la pratica.

Co poss jau ma participar?

Fitg simpel, nus duvrain da Vus da principi duas chaussas:

ina fotografia dal lieu che Vus faschessas gugent pli biodivers intginas indicaziuns da contact che nus sappian da tgi e da nua che la foto vegn

Trametter a: social@rtr.ch, il link avra en ina nova fanestra. Pli tard datti lura er anc la pussaivladad da sa participar via Facebook ed Instagram. Era pussaivel èsi da trametter las indicaziuns per posta a RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, Via da Masans 2, 7000 Cuira.

S'annunziar pudais fin la fin d'avrigl, tut tenor situaziun dal coronavirus er anc pli ditg. Silsuenter vegn tratg la sort e lura il matg u tut tenor situaziun era pli tard vegnin nus tar Vus en curtin. Quai ensemen cun Constanze Conradin ed il bus da radio da RTR.