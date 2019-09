La canorta da «Missiun B» ha danovamain prendì il bus d'emetter ed è sa messa sin via. Fermada avain nus fatg al Plantahof a Landquart – il center da furmaziun e cussegliaziun agricula dal Grischun.

Maletg 1 / 8 Legenda: Nus discurrin sur da la racolta... RTR Maletg 2 / 8 Legenda: ... cun Batist Spinatsch, il manader furmaziun e cussegliaziun dal Plantahof che sesa uss cun Ladina Schena en il bussin da RTR. RTR, Flurin Clalüna Maletg 3 / 8 Legenda: Davart sorts spezialas da maila... RTR Maletg 4 / 8 Legenda: ...discurra noss reporter Flurin Clalüna cun l'emprendist da pumicultur Joshua Pinggera. RTR, Flurin Clalüna Maletg 5 / 8 Legenda: Davart l'iva e la racolta da vin 2019... RTR Maletg 6 / 8 Legenda: ... raquinta Moritz Villinger, schef-cussegliader da vin. RTR, Flurin Clalüna Maletg 7 / 8 Legenda: E davart ils avieuls ed il mel... RTR Maletg 8 / 8 Legenda: Discurrin nus cun Roland Ungricht, schef-apicultur dals avieuls dal Plantahof. RTR, Flurin Clalüna

Il center da scolaziun per puras e purs è in lieu cun ina lunga tradiziun. Dapi 120 onns datti numnadamain la scola d’agricultura dal Grischun e perquai il lieu ideal per discurrer – ussa il settember – sur da la racolta.

La racolta da maila

Joshua Pinggera fa il giarsunadi sco specialist da fritgs. El emprenda d'emplantar novas plantas, el tgira ils pumers existents e surtut racolta el ils mails, la paira ed ils auters fritgs. Al Plantahof datti 102 sorts maila. Quels han ins chattà en tut il chantun e manà els a Landquart.

Cunquai ch'il Plantahof racolta circa 120 tonnas maila mintg'onn dovra il cente da furmaziun in local spezial per magasinar la maila, declera Batist Spinatsch.

La racolta da vin

Las emprimas ivas hajan els gia racoltà - quellas per il vin alv, raquinta il cussegliader da vin dal Plantahof Moritz Villinger. Fin uss saja el cuntent cun la racolta e spetgia cun brama sin il vin cotschen. I saja dentant anc memia baud per giuditgar la qualitad dal vin 2019.

La racolta da miel

La primavaira saja la racolta stada nauscha - la stad haja dentan dà dapli miel. Uschia resumescha Roland Ungricht , il schef-apicultur dal Plantahof, l'onn enfin ussa.

Ils avieuls ch'han lavurà durant la stad moran uss, novs avieuls che tgiran durant l'enviern la masaina naschan e cumenzan a sgolar. In pau hectica datti durant quest temp adina.

