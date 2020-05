Circa 50% da tuts animals vivan en il guaud. La confederaziun vul sustegnair la biodiversitad cun crear dapli reservats da guaud nua che la natira sa sviluppar senza las intervenziuns da l’uman. Fin 2030 duajan 10% dal tut il guaud svizzer daventar reservats da guaud. Tscherts chantuns sco per exempel Genevra ni Zug han gia surpassà quella marca ni schizunt dublegià ella. Il Grischun percunter betg anc (8%), schegea ch’il chantun ha la pli gronda surfatscha da guaud en Svizra.

Il Grischun ha in'autra situaziun da partenza

Urban Maissen, il substitut dal selvicultur dal Grischun declera ch’i è pli difficil da crear tals spazis en il Grischun ch’èn lieus urbans. Ils guaud urbans sajan numnadamain en ils mauns da las citads sez, sco i è tar Genevra u Zug il cas. En il Grischun sajan quels en ils mauns da las vischnancas ed possessurs da guaud individuals. Uschia ston las persunas avair ina buna veglia da transfurmar lur terren en in reservat. In contract da reservat da guaud dura almain 50 onns per che la natira haja avunda temp dad sa sviluppar. I dettia dentant ina indemnisaziun da la confederaziun da 20 francs per hectara.

Chattar il guaud adattà

Da crear in reservat da guaud dovri ina ponderaziun approfundada. Sco emprim saja i impurtant dad mirar tge potenzial ch’in guaud ha. In guaud da protecziun na vegnia per exempel betg en dumonda perquai che quels dovrian ina intervenziun dal carstgaun per garantir il bainstar. Medemamain dettia era guauds ch’han in’autra funcziun, per exempel sco furnitur da laina ch’è in product impurtant per il Grischun.

Il chantun è sin buna via

Fin ussa ha il chantun savì crear 17’000 hectaras da reservats da guaud. La finamira èn 20’000 hectaras. Sco Urban Maissen declera èn 32 ulteriurs reservats planisads ch’ins vul realisar ils proxims onns uschia ch’ins vegnia bainbaud a surpassar quella marca.