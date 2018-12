La surpraisa è adina gronda, cura ch’in pachet arriva. Mintga di d’advent tira il Radio Rumantsch la sort. Sche Vus essas s’annunziads ils davos dis, avais era Vus la schanza sin in bel regal.

Ina pluna pachets ha il Radio Rumantsch fatg pront per Vus.

Uschia funcziuni

Sche Vus essas s'annunziads per noss'acziun, lura po quai bain esser che Vus udis Voss num durant in dals 24 dis d'advent en il program dal Radio Rumantsch. E mintgin da quests dis spetga in pachet cun bellas surpraisas sponsurisadas.

Cura che Vus udis Voss num, telefonai entaifer 10 minutas sin il numer gratuit 0800 20 25 30. Uschiglio è il pachet d'advent davent.

RR moderaziun