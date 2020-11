Il pled da l'onn duai mussar, tge che ha muventà, dà da discussiunar e davart tge che la societad ha fatg patratgs. Ils liunguists e las linguistas da la Scol'auta per scienzias applitgadas a Turitg (ZHAW), ensemen cun la Lia Rumantscha, rimnan propostas, er via RTR.

Tgenin è Voss favurit per il pled da l'onn 2020?

Inditgai Voss pled en il formular. Bunamain mintga pled vegn examinà dals linguists e da las linguistas da la ZHAW ed ha la schanza da vegnir sin la glista lunga. Quella vegn lura preschentada ad ina giuria tschernida da la Lia Rumantscha che elegia il pled da l'onn. Publitgà vegn il pled ils 8 da december.

Criteris

Nagins nums da marca u da persunas (p. ex. Donald Trump u M-Budget).

I vegn tschertgà il pled che ha muventà il pli fitg la Svizra rumantscha e betg il pli bel pled.

D'avantatg è sch'il pled ha in connex regiunal u cun la Svizra.

Or da var 70 pleds datti trais victurs

Igl è il segund onn che l'elecziun dal pled da l'onn stat sut il timun da la ZHAW. En mintga part linguistica da la Svizra datti ina giuria che elegia ord ina glista lunga da 70 fin 80 pleds en pliras discussiuns e votaziuns ils trais pleds victurs. La glista lunga mettan ils experts da la ZHAW ensemen or d'analisas da var otg milliuns texts cun 1,6 milliardas pleds or da 360 differentas funtaunas sco er or da las propostas da la populaziun e dals commembers da la giuria.

Fin ils 3 da december pudais Vus inoltrar propostas. Mardi, ils 8 da december vegnan lura preschentads ils 12 pleds da l'onn, per mintga lingua naziunala tenor il principi dal prim, segund e terz.

Pleds da l'onn 2019 1. 2. 3. Rumantsch luf diaspora unda verda Tudestg Klimajugend OK Boomer Flugscham Franzos vague verte fèminicide flygskam Talian onda verde sciopero delle donne 5G