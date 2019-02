Ditg èsi vegnì lavurà davos las culissas - uss è ella online: La nova pagina d'internet da RTR. Cun il nov design duai ella surtut...

esser pli survesaivla

simplifitgar la tschertga da temas ed emissiuns

optimar il diever via telefonin

Sa midada in zic è la navigaziun e da nov èsi pussaivel da far collecziuns tar in tema ubain da dar ina survista da las ultimas emissiuns. Insatge resta dentant vinavant: RTR publitgescha online tut ils cuntegns da las differentas redacziuns – da l'actualitad, sur la cultura, la musica, perlas ord l'archiv enfin tar la purschida per uffants.

Co plascha la nova pagina rtr.ch? Excellent Excellent % Bain Bain % Betg mal Betg mal % Miserabel Miserabel % Votar Votar Grazia fitg per la participaziun.

Vus pudais era scriver Voss commentaris giusut ubain trametter via mail a multimedia@rtr.ch, il link avra en ina nova fanestra.

Nus avain mirveglias ed ans legrain da Voss resuns. Grazia fitg!