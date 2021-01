cuntegn

Runda da discussiun - 50 onns e tschintg dunnas

Avant 50 onns ha il suveran svizzer – vul dir ils umens – decis da conceder er a las dunnas il dretg da vuschar. Per regurdar a quest mument, ma era per discutar nua che nus essan oz en dumondas d’egualitad han RTR e l’FMR envidà tschintg dunnas ad ina discussiun via video.