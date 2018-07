La candidata rumantscha per il Suisse Quiz è Miriam Derungs e per ella è la finamira clera – ella vul gudagnar il quiz encunter ils candidats da la Svizra tudestga, franzosa e taliana.

Miriam Derungs è scolasta da la scola bilingua da Cuira e mamma ed il mument è ella in zic pli gnervusa che uschiglio. La finala stat il Suisse Quiz avant porta. Per ella èsi l'emprima giada ch'ella sa participescha ad in quiz ed ella sa legra sin questa experientscha.

Cun nums vegni grev

Fermezzas classicas sco per exempel geografia u istorgia n'haja ella betg. Persuenter manegia la dunna da 42 onns ch'ella po prender cun umor l'entira aventura. Sper quai saja il ponderar logic ina da sias fermezzas. Ed in avantatg pudess er esser ch'ella discurra tut las quatter linguas da la Svizra. Sia flaivlezza saja cleramain ch'ella na po betg tegnair endament nums, saja quai da chantadurs, sportists u acturs.

Grond squitsch

Sco scolasta saja ella dentant anc pli fitg sut squitsch. Blers hajan ils sentiment che scolasts stoppian adina savair tut, quai na saja dentant insumma betg il cas. Tuttina èsi per Miriam Derungs la finamira da gudagnar il Suisse Quiz – dentant er sch'ella avess da sperder na fiss quai betg nausch. Gia mo da pudair far l'experientscha saja gudogn avunda.

