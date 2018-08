Ils moderaturs dal Suisse Quiz: Ladina Schena per RTR, Stéphane Gabioud per RTS, Sven Epiney per SRF e Davide Gagliardi per RSI.

Cun lur enconuschientscha da la Svizra èn ils finalists arrivads enfin en il final dal quiz da radio, nua che las regiuns linguisticas cumbattan in encunter l'auter en quatter linguas. Il 1. d'avust gudogna dentant mo quel ch'enconuscha propi il meglier noss pajais. Il victur gudogna er anc in bon da far vacanzas en Svizra en la valita da 5'000 francs.

Ils finalists

RTR: Miriam Derungs

Ella ha 42 onns, è oriundamain da Zernez, è mamma da dus uffants e dat scola a Cuira.

RSI: Norman Lipari

Il tessinais ha 28 onns. El è istoricher e viva per il mument a Turitg.

SRF: Agnes Kälin

La cusunza da vestgadira da dunnas da 64 onns cusa anc oz sez ses vestgius. Ella è da Neuenkirch en il chantun Lucerna.

RTS: Virgile Bonvin

Il giuven da 25 onns studegia giurisprudenza a Friburg.

Il Suisse Quiz è in’emissiun communabla da RTR, RSI, RTR ed SRF. Quell’emissiun vegn realisada en il studio da la chasa federala a Berna e vegn moderada da quatter moderaturs da radio: Sven Epiney per SRF, Stéphane Gabioud per RTS, Davide Gagliardi per RSI e Ladina Schena per RTR. Quizmaster e coordinatura tranter las quatter linguas è la moderatura rumantscha Diana Jörg.

Il duel da las regiuns linguisticas è oz da las 11.00 a las 12.00 sin ils emetturs da Radio Rumantsch, RSI Rete 1, RTS La Première, SRF1. Qua pudais vus tadlar live.

