Il Suisse Quiz è in’emissiun communabla da RTR, RSI, RTR ed SRF. Quell’emissiun vegn realisada en il studio da la chasa federala a Berna e vegn moderada da quatter moderaturs da radio: Sven Epiney per SRF, Stéphane Gabioud per RTS, Davide Gagliardi per RSI e Ladina Schena per RTR. Quizmaster e coordinatura tranter las quatter linguas è la moderatura rumantscha Diana Jörg.

