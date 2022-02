In'analisa da Flavio Bundi, schefredactur RTR, tar il pachet da mesiras per las medias.

Gronda è la revolta sch’i va per politica da medias. Memia sanester, memia dretg, memia lià al stadi – tuttas e tuts discurran sur da tut, tuts san meglier. La debatta tematica è dentant savens fitg superfiziala, l’atgna persvasiun politica dominescha ed impedescha il sguard sin l’essenzial. E savens neghescha la debatta publica la dumonda centrala: davart l’incumbensa e la plivalur da las medias entaifer ina societad democratica na vegn betg discurrì.

Er tar la lescha da medias è vegnì manchentà d’intermediar a moda chapibla, pertge ch’i dovra diversitad da las medias e per tge ch’ella serva. Ils gronds editurs han empruvà dad argumentar e communitgar ed han fatg naufragi. Quai na fa betg smirvegliar, pertge che gist els han pers lur credibladad dapi ch’il schurnalissem è daventà in med secundar per lur fatschenta.

Ed uss? Tge sa mida? È il schurnalissem independent passà? Cuntinuescha la muria da las gasettas anc pli spert? Sa sentan ils editurs uss sfurzads da daventar innovativs, da chattar in model da fatschenta per il «schurnalissem»?

Na, i na vegn strusch a sa midar insatge. Almain nagut che na fiss betg uschè u uschia capità. Pertge che schurnalissem n’è simplamain betg pli ina fatschenta. Far responsabel per quai sulet Google e co. è memia simpel. Medias custan. Ed er la diversitad da las medias custa, uschè simpel èsi. Dapi adina. Ed era en l’avegnir.

Gia spetgan las proximas attatgas politicas sin la medias. Memia sanester, memia dretg, memia lià al stadi – il gieu cumenza puspè da nov. Las medias na vegnan mai a plaschair a tuts, quai n’è betg lur incumbensa e lur «raison d’être». Las medias na duessan dentant mai daventar ina marionetta dad insaquants exponents da la politica, uschiglio vegni unilateral. Gist la diversitad mediala è in recept cumprovà per societads avertas. Quai na demussa betg il davos er il congual cun auters pajais.