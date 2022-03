L'artist engiadinais Not Vital survegn il Premi grischun da cultura. La regenza undrescha cun quai in artist, ch'ha plazzà il chantun Grischun sin la charta mundiala da l'art contemporan. Plinavant renconuscha la regenza sia cunconcepziun da la cuntrada culturala da l'Engiadina Bassa. Cun plirs projects d'art, in parc, ina biblioteca e cun cumprar e dar nova vita al chastè da Tarasp haja Not Vital influenzà decisivamain la regiun. Il premi è dotà cun 30'000 francs.

Ord l'archiv

Serrar 26:17 video Not Vital e ses chastè Or da Cuntrasts dals 06.09.2016. laschar ir 01:53 video Not Vital e la «Tuor per Susch» Or da RTR Social dals 03.07.2020. laschar ir

audio Not Vital 57:00 min, Profil dals 17.02.2018. laschar ir. Durada: 57:00 minutas.

Premis da reconuschientscha e promoziun

Plinavant surdat la regenza set premis da reconuschientscha e tschintg premis da promoziun. Quels èn mintgamai dotads cun 20'000 francs.

Premi da reconuschientscha

Paulin Nuotclà, musicist, dissegnader e restauratur

Ester Vonplon, fotografa

Martina Berther, musicista

Kurt Hauenstein, architect

Agnes Tscharner e Lorenz Kunferman, libraria e librari

Bruno Ritter, pictur e dissegnader

Fundaziun Pro Girun, Jürg Paul Müller, Klaus Robin, Chasper Buchli e Luzi Bärtsch, protecziun da natira

Premi da promoziun