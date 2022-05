Nova n'è quella tecnologia betg. Las boxas cun il num «Alexa» tutgan a l'interpresa da tecnologia americana Amazon. Blers dovran ellas en lur dachasa. En l'Hotel Stern po l'assistent virtual enfin ussa respunder dumondas sco «Cura datti solver?», «Datti in medi en il conturn?» u «Tge emetturs da televisiun datti?». Quellas funcziuns han ils giasts dastgà testar las davosas duas emnas ed en il futur duain anc vegnir vitiers dapliras. Sco che Adrian Müller, il patrun da l'Hotel Stern di, duessi er esser pussibel d'empustar chaussas sin chombra u reservar ina maisa. Plinavant duai l'assistent virtual chapir sper englais e tudestg er autras linguas.

Vegnan datas dadas vinavant?

Betg stuair dumandar il persunal da l'hotel, mabain direct retschaiver ina resposta, cura ch'ins e vi da sa pinar u ruassar sin il letg. Tuna patgific – munta dentant era che la boxa sto esser tschentada en l'entir temp. E quai è er il motiv, daco che blers n'èn betg persvadids da quella tecnologia. Els han tema ch'els vegnian survegliads e ch'ils discurs vegnian registrads. Flurin Carigiet, il mainaproject da l'interpresa d'IT da Cuira «Speed U Up» di, che la boxa dettia vinavant mo insaquants muments las infurmaziuns.

La boxa taidla, per ch'ella possia udir il pled da cumond, quai capita dentant be local. Pir cura ch'ella auda il pled Alexa, fa ella ina colliaziun cun il server per chattar la resposta.

Pervia da la protecziun da datas na saja betg pussibel da survegliar u prender si ils discurs, di el. E per tgi che veglia propi far la segira, lez possia simplamain trair ora il cabel, di il mainafatschenta da l'hotel Adrian Müller. El saja conscient ch'i vegnia adina a dar glieud che haja miserias cun novas tecnologias. Per l'Hotel Stern saja quai dentant la dretga via. Uschia ch'ins vegnia en il futur a chattar en tuttas chombras in tal pitschen gidanter.