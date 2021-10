L'uniun averta per lavur d'uffants e da giuvenils (OKJA), offrescha tranter auter contacts cun giuvenils da medema vegliadetgna en lieus neutrals, davent da la scola e la famiglia. Plinavant offrescha l'uniun era activitads da temp liber e cussegliaziun da persunas spezialisadas che pon esser per ils giuvenils impurtantas persunas da referiment. Las purschidas èn tenor l'interpellaziun centralas per il svilup ed il bainesser fisic e psichic da giuvenils. Per che quellas funcziunan, stoppia l'uniun esser capabla d'offrir in access senza sfidas sco in certificat.

Duas pussaivladads

L'interpellaziun dumonda in quest connex al Cussegl federal sche l'access a talas purschidas possia esser pussaivla fin a 25 onns e cun mesiras da protecziun senza certificat u sch’ins possia restar tar tests gratuits fin a persunas da 25 onns.