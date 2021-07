Segirezza da planisaziun per occurrenzas publicas

Il chantun vul pussibilitar ad organisaturas ed organisaturs dapli segirezza da planisar. Per occurrenzas publicas cun dapli che 1'000 persunas per di pon ils organisaturs dumandar il chantun per sustegn. Il chantun e la Confederaziun surpiglian lura ils custs che n'èn betg cuvrids, sche l'occurrenza sto vegnir annullada, spustada u manada tras cun damain participants. L'organisatur ha però ina franschisa da 5'000 francs, sco er ina resalva persunala da 10% dals custs betg cuvrids.

Quai vala per occurrenzas tranter il 1. d'avust 2021 enfin ils 30 d'avrigl 2022. Cundiziun per survegnir il sustegn è che l'occurrenza ha ina muntada surchantunala, e che quella vegn lubida. La purschida dal chantun sa basa sin las decisiuns dal Cussegl federal en connex cun occurrenzas cun public da la fin matg.

Inoltrar la dumonda

Organisaturs ed organisaturas ston inoltrar la dumonda per garantir la protecziun finanziala per occurrenza avant la realisaziun planisada. La garanzia vegn concedida ensemen cun la permissiun da la polizia da sanadad per realisar l'occurrenza.

Las infurmaziuns sco er ils formulars èn da chattar qua sin la pagina dal chantun