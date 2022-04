Per cussadentas e cussadents en chasas da tgira en il Grischun n’èsi actualmain betg garantì ch’els survegnan assistenza da suicidi. Ina moziun ord il Cussegl grond vul obligar las chasas da porscher questa pussaivladad. L'uniun «paliative gr» refusa dentant quai ed ha preschenta cuntrapropostas.

Per l’iniziant Pascal Pajic, deputà da la partida socialdemocratica, na tanschan las cuntrapropostas dentant betg, sco el di envers RTR. Era sche bleras chasas da tgira en il Grischun pussibiliteschan gia suicidi assistì, dovria tuttina la basa legala, per che propi tuttas chasa sa sentian obligadas, di Pajic.

Oz po ina chasa da tgira sa decider encunter il suicidi assistì e quai n’è betg okay.

El chapescha ils arguments da «palliative gr» che quai saja grev per il persunal da tgira sch’ina cussedenta u cussedent sa decida per il suicidi assistì e che bleras persunas che lavuran en la tgira sajan encunter suicidi assistì e na sustegnan betg quai, dentant stoppian ins acceptar sch’ina persuna less murir, di Pascal Pajic envers RTR.

Arguments e cuntrapropostas da «palliative gr»

Il punct central da «palliative gr»: Els refusan che chasas da tgira vegnan obligadas da pussibilitar suicidi assistì en lur localitads. Quai scriva l’organisaziun che s'engascha per ina buna tgira palliativa en il Grischun en ses fegl da posiziun. Nagina persuna possia vegnir sfurzada da sustegnair in suicidi assistì. Quai valia surtut er per collavuraturas e collavuraturs en professiuns medicinalas e da tgira.

Ins dat forsa al pazient la pussaivladad da pudair far quai en mintga cas, ins metta cun quai dentant er sut squitsch il persunal.

Bleras persunas dal persunal na veglian betg esser confruntads cun assistenza da suicidi. Ins veglia pia er proteger il persunal, di Christian Camartin. El è commember da la suprastanza da «palliative gr» e manader da la secziun palliativa da l’Ospital chantunal.

Per tge vai? Avrir la box Serrar la box L'incumbensa ord il Cussegl grond pretenda che tut las chasas da tgira sustegnidas dal chantun duain pussibilitar il suicidi cun assistenza. Actualmain n'è quai betg garantì. Tut tenor ston quellas persunas bandunar la chasa da tgira – ed uschia er bandunar l'ambient ch’ellas enconuschan. Quai cuntrafetschia als dretgs umans. L’incumbensa vegn dal deputà da la partida socialdemocratica, Pascal Pajic. La primavaira passada ha il parlament chantunal surdà l'incumbensa a la regenza.

Decisiun da mintga instituziun duai esser publica

Las chasas da tgira duain dentant sezzas decider, sch'ellas vulan porscher la pussaivladad da far en lur localitads in suicidi assistì, uschia «palliative gr». Ina decisiun duai dentant pir crudar, sche l'instituziun è s'occupada fermamain cun las dumondas eticas da questa tematica. Assistenza da suicidi en ospizis ed instituziuns spezialisadas sin tgira palliativa refusa l'organisaziun.

Nossa proposta: Mintga chasa da tgira sto decider e lura communitgar transparent sch'ella porscha suicidi assistì u betg.

Uschia possian las cussedentas ed ils cussedents decider sch'ellas ed els lessan abitar en quella chasa da tgira u betg, perquai ch'els san lura ordavant sche la chasa porscha insumma suicidi assistì. Il medem valia per las collavuraturas ed ils collavuraturs. Persunas che na san betg star davos suicidi assistì possian uschia tschertgar ina chasa da tgira che na porscha betg questa purschida ed il cuntrari, declera Christian Camartin.

Ina ulteriura pretensiun: Ina persuna che vul assistenza da suicidi duai vegnir accumpagnada fermamain da persunas cun scolaziun medicinala. Uschia vul «palliative gr» garantir che la decisiun da suicidi vegn fatga ord atgna voluntad e cun plaina abilitad da giuditgar. Savens saja il giavisch da far suicidi imperseverant e sa midia puspè, sche las cundiziuns persunalas da la persuna sa midan.

Co vai vinavant?

Il chantun sto uss elavurar ina missiva per il text da la lescha. Pli tard s'occupa il Cussegl grond puspè cun la proposta. Cura che la revisiun parziala da la lescha è sut tetg n'è anc betg cler.