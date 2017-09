A revair biro, bun di natira – La chatscha ha cumenzà

Per radund 5’500 Grischuns e pli e pli Grischunas è questa sonda il pli bel di da l’onn: Questa bun’ura las 06:00 ha cumenzà la chatscha auta.

S-charl, l’epicenter da la chatscha en Engiadina Bassa 4:02 min, Telesguard dals 1.9.2017

Grazia ad ils envierns miaivels èsi i bain als tschiervs en Grischun. Massa bain, ha ditg la regenza. Perquai prevesa ella en ses plan da reducziun da sajettar quest'atun dapli tschiervs che l'onn passà. En las trais emnas da la chatscha grischuna han da vegnir sajettads 5’370 tschiervs. Quai èn 160 dapli che l’onn passà.

Project da pilot en district da chatscha Signuradi-Partenz

En il district da chatscha Signuradi-Partenz èsi lubì quest on dad ir a chatscha trais dis en nov asils, quai sin animals feminins che na mainan betg. Quai è in project da pilot pervi da la smanatscha da tuberculosa tar ils tschiervs.

Ultra da quai èsi lubì da sajettar tschiervs lantschet, independent da la lunghezza da lur corna. Questa nova regulaziun vala fin ils 10 da settember en l’entir district da chatscha - era dador ils asils - senza limitas da dumber.

Chatschaders en gruppas oranschas

Da nov èsi er obligatoric da purtar vestgadira luminusa sin la chatscha da gruppas. Usche duai vegnir augmentada la segirtad da persunas che prendan part a la chatscha en gruppa.

La restricziun da quatter persunas per gruppa vegn per la chatsch’auta e la chatscha speziala abolida. Per la chatscha bassa vala ella vinavant.

Giasts da chatscha èn bainvesids

Cun il plan da reducziun vegn introducì ina charta da giasts per dis limitads. Mintga chatschader, ch'ha ina patenta da chatsch’auta 2017 po envidar durant dus dis in giast.

